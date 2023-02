Advini : 6,3% de croissance du chiffre d'affaires en 2022

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'AdVini s'établit au 31 décembre 2022 à 297,8 millions d'euros, en hausse de 6,3% vs 2021, et de 1,2% à périmètre et change constants suite aux acquisitions de BVC Bodegas (Espagne) en avril 2021 et de Kleine Zalze (Afrique du Sud) en juillet 2022.

L'activité a poursuivi sa progression dans un contexte chargé d'incertitudes géopolitiques et vents contraires sur le plan économique qui ont pesé sur les marchés. En contrepartie, l'évolution régulière des modes de consommation favorable aux vins de coeur de gamme à forte identité et aux vins premiums a porté la croissance de même que l'activité en Afrique du Sud qui progresse fortement (+61% dont 22,7% à périmètre et change constants).

Dans ce contexte, AdVini affiche sur le réseau Off trade en Europe un repli de ses volumes (-11,1%) et de son activité (-8,4%) avec une baisse très sensible sur la grande distribution française (-5,5%). En revanche le réseau sélectif On trade est en forte croissance en Europe (+10,61%) de même que la vente de nos vins d'Afrique du Sud portée par nos marques emblématiques comme Ken Forrester et Arniston Bay.

La zone Amériques du nord poursuit sa progression (+15,3% dont +8,2% à change constant) exclusivement sur nos marques maisons de vins et marques core.

Perspectives 2023

Le contexte géopolitique mouvant ainsi que le comportement des consommateurs face aux nouvelles hausses de prix sur les marchés engagent Advini à la prudence quant aux perspectives d'activité 2023.