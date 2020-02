AdVini : 267 ME de chiffre d'affaires en 2019

AdVini : 267 ME de chiffre d'affaires en 2019









Crédit photo © Advini

(Boursier.com) — En 2019, l'activité d'AdVini a progressé de +9,4 millions d'euros (+3,7% dont +2,7% à périmètre et change constant) sur l'année 2019, avec un chiffre d'affaires de 266,6 ME.

L'Export poursuit sa croissance (+6,4%) malgré le ralentissement du marché chinois, en particulier sur les vins de Bordeaux, et la taxation des vins par les USA. L'Amérique du Nord et l'Europe du Nord restent sur une dynamique soutenue avec des croissances respectives de +20% et +8%.

La France affiche une activité en hausse de +2,3% grâce à la reconquête de volumes sur les produits de services, dans un univers de la grande distribution qui globalement est en retrait. Le secteur Traditionnel Français, fortement impacté depuis fin 2018 par des mouvements sociaux exceptionnellement longs, recule de -3,3%, notamment sur le segment Café-Hôtel-Restaurant.

Les vins d'origine Afrique du Sud connaissent un fort développement avec une progression supérieure à 20%.

Perspectives 2020

Dans un contexte marqué par d'importantes incertitudes géopolitiques et sanitaires, AdVini vise une poursuite de la croissance de son activité en 2020 et reste en veille quant aux opportunités de croissances externes.