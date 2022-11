Advicenne va participer à deux importantes conférences investisseurs internationales

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, va participer aux deux principales conférences investisseurs internationales dans le domaine de la santé :

- Jefferies London Healthcare Conference, à Londres du 15 au 17 novembre 2022

- J.P. Morgan HealthCare Conference, à San Francisco du 9 au 12 janvier 2023.

"Notre participation aux deux plus grandes conférences de notre industrie nous donne l'occasion de rencontrer les investisseurs les plus exigeants ainsi que les acteurs de premier plan dans le business développement. Cette année, notre présence à Londres puis à San Francisco prend un tour particulier dans un contexte de déploiement commercial soutenu de Sibnayal en Europe d'une part, et la recherche d'un partenaire américain pour le co-développement et la distribution de ce traitement outre-Atlantique. Les nombreuses rencontres déjà programmées avec de grands noms confirment l'intérêt pour notre produit phare et plus généralement pour Advicenne", a déclaré Didier Laurens, directeur général d'Advicenne.