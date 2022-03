Advicenne : une perte de 12,4 ME en 2021

(Boursier.com) — La société pharmaceutique Advicenne a dégagé des produits des activités ordinaires de 3,8 millions d'euros en 2021, en légère progression de +5,7% par rapport à 2020.

Les charges opérationnelles courantes s'affichent en recul de -8,4% à 16,2 ME (17,7 ME en 2020). Les dépenses de R&D ont progressé et ressortent à près de 9 ME. Au cours de l'exercice écoulé, Advicenne a poursuivi le développement clinique d'ADV7103 et poursuivi la mise en oeuvre des études de phase III dans l'ATRd aux Etats-Unis et dans la cystinurie en Europe. Les frais marketing et commerciaux ont été sensiblement réduits et adaptés aux besoins de promotion de Likozam et Levidcen. Enfin, les frais généraux s'élèvent à 4,7 ME (4,8 ME en 2020). Cette diminution est le fruit d'une maîtrise accrue des dépenses engagées par la nouvelle direction de l'entreprise, compensée par des coûts ponctuels suite à la mise en place de la nouvelle structure de direction.

En conséquence, le résultat opérationnel ressort à -12,4 ME en 2021 (-14,1 ME en 2020).

Au total, le résultat net fait ressortir une perte de -12,4 ME (-14,8 ME en 2020), soit une perte représentant -1,34 euro par action en 2021 (-1,76 euro par action en 2020).

Le flux de trésorerie net lié aux activités opérationnelles s'élève à -12,5 ME en 2021 (-11,7 ME en 2020). La capacité d'autofinancement s'améliore nettement à -11,8 ME (-13,6 ME en 2020). La forte réduction des dettes fournisseurs impacte le BFR et consomme des flux opérationnels. Le flux de trésorerie net lié aux activités d'investissement s'élève à 0,5 ME et correspond pour l'essentiel à des investissements dans les opérations de production. Le flux de trésorerie net lié aux activités de financement s'élève à 8,9 ME en 2021.

Advicenne clôture l'exercice 2021 avec une position de trésorerie nette de 12,7 ME.

Perspectives 2022

Au cours de l'exercice 2022, Advicenne entend commercialiser Sibnayal en Europe et réaliser ses premières ventes hors du cadre des programmes d'accès précoces.

La société souhaite également conclure de nouveaux partenariats dans des zones géographiques sélectionnées. Advicenne prévoit de poursuivre le développement clinique d'ADV7103 en Amérique du Nord dans l'ATRd et en Europe dans la cystinurie.