Advicenne : une lourde perte en 2020 et une trésorerie tendue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Advicenne , spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l'enfant et à l'adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, a réalisé un chiffre d'affaires 2020 de 2,06 millions d'euros, en croissance de 25% par rapport à 2019.

Advicenne enregistre une perte nette de -14,8 ME en 2020.

Trésorerie

A fin décembre 2020, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société restent stables à 16,8 ME. La dette financière tient compte de l'emprunt levé auprès de la Banque Européenne d'Investissement et des Prêts Garantis par l'Etat pour un total de 12 ME.

En 2020, les flux de trésorerie provenant des opérations ont été négatifs de 11,7 M, en raison de la perte d'exploitation, partiellement compensés par un impact positif du fonds de roulement. Le flux de trésorerie lié aux investissements est principalement relatif à l'amélioration de la chaîne de conditionnement d'ADV7103 en prévision de son lancement commercial.

Ces flux sont compensés par les flux issus des activités de financement, positifs à 12,5 ME, qui intègrent l'émission d'emprunts, et une augmentation de capital de 0,7 ME suite à l'exercice de bons de souscription.

Advicenne estime que ses ressources actuelles lui permettront de financer ses opérations prévues jusqu'en octobre 2021. La société étudie activement toutes les options en vue de disposer à court terme de moyens de financement complémentaires.

Les procédures d'audit ont été effectuées et le rapport des commissaires aux comptes relatif à la certification est en cours d'émission. Il comportera une observation relative à l'incertitude significative de la continuité d'exploitation liée au financement des activités de la société au-delà d'octobre 2021.