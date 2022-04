Advicenne : Un cas clinique met en lumière l'intérêt d'un traitement au long cours par ADV-7103 dans l'ATRd

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, rapporte la publication, dans la revue à comité de lecture Journal of Nephrology, du cas d'un enfant souffrant d'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) et traité au long cours par ADV7103 ayant rattrapé son retard de croissance.

Ce cas met en évidence l'importance à la fois du diagnostic précoce de l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) et la mise en oeuvre d'un traitement adéquat permettant le contrôle à long terme de l'acidose et son impact favorable sur la santé des patients. Le patient a été inclus dans l'essai européen, ARENA-2, et traité pendant plus de 5 ans avec ADV7103.

Ce cas confirme l'intérêt de ADV7103 dans le traitement de l'ATRd et le bénéfice au long cours d'un traitement de la maladie en deux prises par jour.