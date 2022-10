Advicenne : un analyste y croit

(Boursier.com) — Advicenne sous-performe le marché avec un titre en hausse de 1,9% à 4 euros. Le groupe spécialisé dans la recherche et le développement de médicaments destinés au traitement des maladies orphelines neurologiques et néphrologiques bénéficie pourtant du soutien de TP IACP Midcap qui a initié la couverture de la valeur avec un avis 'achat' et une cible de 7,6 euros. Le broker explique que l'avancée du pipeline de projets en développement devrait permettre au groupe d'étoffer le portefeuille de produits en commercialisation, alimenter les ventes et ainsi concrétiser le décollage des revenus, avec une accélération attendue dès 2023.