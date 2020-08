Advicenne renforce sa structure financière

(Boursier.com) — Advicenne améliore sa structure financière grâce à la mise en oeuvre de son accord de financement de 20 ME avec la Banque Européenne d'Investissement. Le groupe annonce le tirage de la première tranche de ce prêt, pour un montant de 7,5 ME. Ce tirage met en oeuvre l'accord de prêt avec la Banque Européenne d'Investissement signé en juillet 2019. Ce financement, totalement non-dilutif, est structuré en trois tranches de 7,5 ME, 5 ME et 7,5 ME. Il vise à financer la croissance d'Advicenne et à soutenir sa stratégie de Recherche & Développement (R&D) et de commercialisation. Advicenne dispose ainsi d'une visibilité financière étendue pour poursuivre sereinement ses activités de recherche clinique et préparer l'accès au marché de son candidat médicament ADV7103 dans l'acidose tubulaire rénale distale, dont le dossier d'enregistrement est actuellement en cours de revue par l'Agence européenne des médicaments.