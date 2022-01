Advicenne : publie un chiffre d'affaires 2021 de 3,3 millions d'euros, en progression de 20%

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, publie aujourd'hui un chiffre d'affaires 2021 de 3,3 millions d'euros, en progression de 20% par rapport à l'exercice 2020.

La croissance provient en particulier des ventes de Sibnayal qui atteignent 1 million d'euros en 2021 (2020 : 0,8 millions d'euros). Sibnayal est le premier et unique médicament indiqué dans le traitement de l'Acidose Tubulaire Rénale distale 'ATRd) label-chez les adultes, les adolescents et les enfants de plus de un an.

Les ventes de Sibnayal sont réalisées dans le cadre des différents programmes européens de mise à disposition précoce du médicament chez près de 100 patients européens atteints d'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd). Dans le cadre de la préparation de la commercialisation de Sibnayal, des accords de distribution ont été signés avec plusieurs partenaires de l'alliance "Your Pharma Partner" couvrant les pays nordiques, le Benelux et l'Europe centrale et de l'Est.

Au Royaume-Uni, le prix de référence fixé par le National Health Service (NHS) correspond à un coût de traitement annuel moyen par Sibnayal d'environ 11.000 euros. Enfin, en France, Sibnayal est éligible au remboursement et bénéficie d'une ASMR de niveau IV.

La franchise Neurologie voit ses ventes progresser de 19% à 2,3 millions d'euros, portée par la bonne performance de Likozam dans les formes sévères d'épilepsie pédiatrique.