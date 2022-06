Advicenne : point sur les activités

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, fait le point sur l'évolution de sa gouvernance ainsi que sur ses activités à l'occasion de la tenue de son AGM le 9 juin 2022.

L'Assemblée Générale Mixte des actionnaires, réunie à Paris le 9 juin, a adopté l'ensemble des résolutions proposées au vote relatives à l'approbation des comptes sociaux et consolidés, l'octroi au conseil d'administration des délégations financières ainsi que des délégations et autorisations permettant l'attribution de BSA, d'actions gratuites et d'options de souscription ou d'achats d'actions de la Société.

L'Assemblée Générale Mixte a, en outre, nommé Monsieur Didier Laurens, administrateur, et Monsieur André Ulmann, censeur, pour un mandat de 3 ans.

Le conseil d'administration tenu postérieurement à cette Assemblée a nommé Monsieur Philippe Boucheron, président du conseil d'administration. Monsieur Philippe Boucheron demeure président de comité des rémunérations. Le conseil a également constaté le changement de représentant permanent de Bpifrance Investissement, en la personne de Monsieur Thibaut Roulon. Monsieur Thibaut Roulon, représentant Bpifrance Investissement reste membre du comité d'audit présidé par Madame Catherine Dunand.

L'Assemblée Générale Mixte a été l'occasion de présenter l'état d'avancement des différents programmes et de la stratégie de la Société. Depuis mars 2022, la Société occupe son nouveau siège social à Paris, que l'ensemble des équipes françaises rejoindront d'ici fin juin. Les bureaux historiques de Nîmes vont être fermés, achevant ainsi la réorganisation entamée l'an dernier. Le nouveau siège regroupe l'ensemble des services. Advicenne dispose maintenant d'une équipe de management "très expérimentée et largement renouvelée" pour faire face aux nouveaux enjeux de la société, en particulier industriel et commercial, au moment où le volume d'affaires de la société se développe.

Advicenne commercialise plusieurs produits dans le domaine de la neurologie grâce à des accords de distribution. Ces produits ont généré des ventes de l'ordre de 2 millions d'euros en 2021. La Société amplifie le développement commercial de ces produits et explore, en particulier, les options qui lui permettraient d'accroître la création de valeur de Likozam, formulation de clobazam en suspension buvable.

En outre, la Société rappelle qu'elle a porté le développement de ADV6209 (Ozalin), qui dispose d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) depuis 2018. Les droits mondiaux en ont été cédés en 2016 au laboratoire suisse Primex Pharmaceuticals AG ; le produit est distribué dans les principaux pays européens. Son expansion commerciale va pouvoir reprendre avec la reprise post covid des procédures chirurgicales programmées chez l'enfant ainsi que l'ouverture prochaine d'autres pays européens. Advicenne rappelle que l'exécution de l'accord est assortie du paiement de royalties d'un montant cumulé de 33 millions d'euros à échéance 2025, en complément des 7 millions d'euros déjà reçus.

Suite à l'obtention de l'AMM en Europe de Sibnayal, Advicenne mène des discussions avec les autorités de santé en vue de fixer le prix et les conditions de remboursement du médicament. La Société, qui a déjà signé plusieurs partenariats exclusifs de distribution couvrant le Benelux, les pays d'Europe centrale et de l'Est et les pays nordiques, entend rendre disponible très prochainement ce traitement dans d'autres pays européens et d'autres zones géographiques.

Outre-Atlantique, Advicenne poursuit ses échanges avec la FDA afin d'optimiser le développement clinique d'ADV7103 et envisage différentes possibilités de partenariat afin de donner son plein potentiel au produit.

Enfin Advicenne travaille à la préparation des essais cliniques en vue d'élargir l'indication de ADV7103 à la cystinurie tant en Europe qu'en Amérique du Nord.