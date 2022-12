Advicenne obtient la désignation de médicament orphelin pour ADV7103, aux Etats-Unis, dans le traitement de l'ATRd

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce aujourd'hui que ADV7103, son médicament propriétaire en phase III aux Etats Unis, a obtenu le statut de médicament orphelin (Orphan Drug Designation - ODD) pour le traitement de l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd). Cette désignation a été délivrée par la Food and Drug Administration américaine (US FDA).

ADV7103 est une combinaison innovante et propriétaire de deux principes actifs pharmaceutiques (citrate de potassium et bicarbonate de potassium) se présentant sous la forme de granules enrobées à libération prolongée. La formulation spécifique d'ADV7103 vise à optimiser l'administration quotidienne des principes actifs et améliorer ainsi l'observance et la qualité de vie des patients atteints

d'ATRd.

Didier Laurens, Directeur Général d'Advicenne, a déclaré : "L'obtention du statut de médicament orphelin de ADV7103 est une étape majeure pour notre candidat médicament et Advicenne. Ce statut réglementaire constitue un formidable levier dans le cadre des discussions en cours pour la signature d'un partenariat commercial en Amérique du Nord. Les données cliniques obtenues en vie réelle auprès de patients atteints d'ATRd, dans plusieurs pays européens depuis plus de 5 ans, confirment l'intérêt thérapeutique et la sécurité d'emploi de ADV7103 et renforcent sensiblement les perspectives de son développement aux Etats-Unis".