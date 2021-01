Advicenne : nomination de Peter Meeus au poste de Directeur Général

(Boursier.com) — Advicenne annonce la nomination de Peter Meeus au poste de Directeur Général de la société à compter du 15 février 2021. Le Dr André Ulmann, qui exerçait la fonction de Directeur Général par interim, assurera la fonction de Directeur Médical de la Société.

"Je suis très heureux d'accueillir Peter Meeus en tant que nouveau Directeur Général d'Advicenne. Peter apporte un vaste savoir-faire comme dirigeant dans le secteur pharmaceutique et possède une grande expertise pour l'exécution et la création de valeur au sein de notre industrie. Sa connaissance élargie du domaine commercial au sein de sociétés européennes fait de Peter le candidat idéal pour mener Advicenne vers sa prochaine étape de croissance au moment où nous allons lancer ADV7103 (Sibnayal) pour le traitement des acidoses tubulaires rénales distales (ATRd) en Europe" commente le Dr David Horn Solomon, Président du Conseil d'administration d'Advicenne. "Nous sommes extrêmement reconnaissants à André Ulmann pour son leadership et son apport à Advicenne comme Directeur Général par intérim. Pendant son mandat, ADV7103 a reçu une opinion positive du Committee for Medical Products for Human Use (CHMP) en Europe. Nous sommes ravis de pouvoir mettre à profit son savoir-faire en tant que Directeur Médical."

"Je suis très honoré d'avoir l'opportunité de diriger Advicenne", déclare Peter Meeus, nouveau Directeur Général de la Société. "ADV7103, qui a récemment reçu une opinion positive du CHMP de l'Agence Européenne des médicaments (EMA) pour le traitement de l'ATRd, offre une approche nouvelle et innovante pour le traitement de cette forme génétique rare d'acidose. Je suis enthousiaste à l'idée de faire avancer le lancement commercial du médicament en Europe et de poursuivre le développement clinique de Phase III d'ADV7103 aux États-Unis. Je me réjouis de diriger la talentueuse équipe d'Advicenne et d'apporter une valeur ajoutée significative à la Société."

Peter Meeus apporte à Advicenne plus de 25 années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique. Avant de rejoindre Advicenne, Peter Meeus exerçait les fonctions de Vice-Président Senior et de Responsable de la stratégie portefeuille et produits chez Biocon Biologics, une société basée à Singapour. Auparavant, il était Responsable de la Région Europe chez Shire avant son acquisition par Takeda, et il a eu une longue carrière chez Novartis et Novo Nordisk A/S, jusqu'au poste de Vice-Président et Directeur de leurs activités au Royaume-Uni et en Irlande. Peter Meeus est diplômé de l'université de Hasselt en Belgique en sciences commerciales et financières et titulaire d'un MBA de la Copenhagen Business School.