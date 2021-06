Advicenne lève environ 9,4 millions d'euros

Advicenne lève environ 9,4 millions d'euros









(Boursier.com) — Advicenne chute de 14% à 7,17 euros après l'annonce d'une augmentation de capital d'environ 9,4 millions d'euros par voie d'émission de 1.319.507 actions ordinaires nouvelles.

Didier Laurens, Directeur général d'Advicenne, a déclaré : "Nous sommes fiers d'avoir conclu avec succès cette opération. Nous sommes désormais sereins pour mener à bien notre stratégie ambitieuse autour des prochaines étapes cliniques de SibnayalTM (ADV7103), à savoir la reprise de la phase III dans l'acidose tubulaire rénale distale (dRTA) aux États-Unis, puis le démarrage de la phase III dans notre seconde indication - la cystinurie - en Amérique du Nord et en Europe. Ces étapes représentent, avec la signature potentielle d'un partenariat commercial en Europe, autant de catalyseurs très excitants pour l'entreprise et l'ensemble de ses actionnaires".

Allocation du produit de l'Offre

La société entend utiliser le produit net de l'Offre pour financer la reprise du développement clinique de Sibnayal (ADV7103) en phase III dans l'acidose tubulaire rénale distale (dRTA) aux États-Unis. Les fonds serviront également à financer la phase III de Sibnayal (ADV7103) dans la cystinurie en Amérique du Nord et en Europe, qui pourrait nécessiter des fonds supplémentaires pour l'obtention de son autorisation de mise sur le marché dans ces deux territoires. Enfin, une part des fonds levés sera utilisée pour les besoins généraux de la société.

A la suite de l'émission des Actions Nouvelles et du paiement de leur prix de souscription, la trésorerie et les équivalents de trésorerie de la Société s'élèveront à environ 18 millions d'euros. Au regard de cette situation de trésorerie, la Société a procédé à une analyse spécifique de son risque de liquidité et estime qu'elle sera en mesure de financer ses activités pendant au moins les 12 prochains mois...

Caractéristiques de l'Offre

Les Actions Nouvelles ont été émises sans droit préférentiel de souscription des actionnaires conformément à une décision du directeur général de la Société de ce jour, en vertu de la délégation lui ayant été consentie par le conseil d'administration de la Société réuni le 22 juin 2021, agissant lui-même en vertu de la délégation lui ayant été consentie par l'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société du 14 juin 2021 aux termes de sa 26ème résolution et conformément à l'article L. 225-138 du code de commerce.

L'Offre est ainsi réservée à la catégorie suivante de bénéficiaires : toutes personnes physiques ou morales (en ce compris toutes sociétés), trusts et fonds d'investissement, ou autres véhicules de placement, quelle que soit leur forme (en ce compris, sans limitation, tout fonds d'investissement ou sociétés de capital-risque, notamment tout FPCI, FCPI ou FIP), de droit français ou étranger, actionnaires ou non de la Société, investissant à titre habituel, ou ayant investi au moins un million d'euros au cours des 36 derniers mois, dans le secteur de la santé ou des biotechnologies.

Le prix d'émission des Actions Nouvelles est de 7,14 euros par action (prime d'émission comprise), correspondant à une décote de 15% par rapport à la moyenne pondérée par les volumes des cours des 3 dernières séances de bourse précédant la fixation du prix de l'émission sur le marché réglementé d'Euronext à Paris, soit 8,40 euros, conformément aux termes de la 26ème résolution de l'assemblée générale à caractère mixte des actionnaires de la Société du 14 juin 2021.

Répartition du capital à la suite de l'Offre

En l'absence d'une défaillance de l'un des investisseurs et après l'émission des Actions Nouvelles, le capital social de la société s'élèvera à 1.977.030,20 euros et sera composé de 9.885.151 actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,20 euro, représentant 115,40% du capital social actuel de la Société.

À titre d'illustration, un actionnaire détenant 1% du capital social de la société (sur une base non diluée) avant l'Offre et n'ayant pas participé à l'Offre détiendra 0,87% des actions de la société après celle-ci...