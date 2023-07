Advicenne : les ventes semestrielles dopées par Sibnayal

(Boursier.com) — Advicenne annonce que ses ventes brutes ont atteint 2,2 millions d'euros pour le premier semestre 2023, en hausse de 23% par rapport à l'exercice précédent.

Pour la première fois et conformément au plan stratégique de la Société, la croissance des ventes brutes provient majoritairement des ventes de Sibnayal. Celles-ci affichent une hausse de 128% en volume sur les six premiers mois de l'année par rapport au premier semestre 2022. En valeur, les ventes brutes de Sibnayal progressent sur la même période de 51% à 0,96 million d'euros (vs 0,64 million d'euros au premier semestre 2022). Sibnayal devient le premier produit du groupe, devant Likozam et Levidcen avec des ventes respectives de 0,93 et 0,33 million d'euros. Au total, les ventes brutes de la franchise Neurologie (Likozam et Levidcen) progressent de plus de 8% sur la période. Le décalage de croissance en valeur et en volume s'explique en grande partie par la mise en place des partenariats et la structure des prix de transfert.