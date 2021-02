Advicenne fait le point sur ses avancées

En Europe, suite à la récente opinion positive délivrée par le Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP) pour son candidat médicament, ADV7103-Sibnayal, Advicenne devrait recevoir prochainement l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de la part de l'Agence Européenne des Médicaments (EMA). La société est actuellement en discussion auprès de partenaires commerciaux potentiels pour la plupart des pays de la Communauté Européenne.

Dans le même temps, le programme clinique dans la cystinurie au sein de l'Union Européenne progresse. Malgré les obstacles rencontrés en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, la demande d'Autorisation de Mise sur le Marché est prévue pour la fin de l'année 2022.

Advicenne a réussi à maintenir un niveau d'activité satisfaisant. Ses équipes ont accompli un travail remarquable dans tous les aspects du pré-lancement de Sibnayal, de l'accès au marché à la fabrication et à la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement.

Aux Etats-Unis, Advicenne Inc, la filiale américaine d'Advicenne, a connu des progrès significatifs dans la constitution d'une équipe de professionnels hautement qualifiés. L'étude pivot de Phase III ARENA d'ADV7103 pour l'acidose tubulaire rénale distale (ATRd) reprend. La demande d'Autorisation de Mise sur le Marché est prévue pour la fin de l'année 2022.

En parallèle, le lancement d'Ozalin par Primex Pharmaceuticals sous licence exclusive progresse. Advicenne est confiant dans la poursuite de l'exécution de l'accord de licence de 40 millions d'euros signé en 2016.

Quels financements ?

Advicenne a mis en place des processus de rationalisation et de simplification, ainsi qu'une gestion efficace des coûts. Advicenne a pu obtenir un financement non dilutif de 4,3 ME grâce à un prêt garanti par l'Etat français (PGE) à la fin de l'année 2020.

Grâce aux avancées significatives réalisées par la société, un certain nombre de possibilités s'offrent désormais à elle pour assurer son financement à moyen terme.

Avec la récente nomination de Peter Meeus au poste de Directeur Général d'Advicenne (depuis le 15 février 2021), Advicenne continuera à développer tous les stratégies et plans d'action nécessaires pour renforcer sa présence dans le domaine des maladies rénales orphelines.