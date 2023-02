Advicenne fait le point sur la progression de ses partenariats commerciaux en Europe et au Moyen-Orient

(Boursier.com) — La société pharmaceutique Advicenne et son partenaire pour les pays nordiques et baltes, Frost Pharma, indiquent avoir récemment enregistré des premiers succès importants parmi lesquels, la Norvège où le prix de Sibnayal est officiel depuis le 1er février 2023 et où les médecins peuvent désormais le prescrire .

En Suède, l'organisme de gestion des médicaments, vient par contre de rejeter la demande de prise en charge de Sibnayal, laissant aux hôpitaux suédois la possibilité de financer ce médicament sur leur propre budget. Les patients déjà traités par Sibnayal dans le cadre de l'accès précoce, ainsi que les nouveaux patients, vont être pris en charge sur le budget hospitalier.

Dans les autres pays européens, les partenaires commerciaux d'Advicenne enregistrent également des avancées significatives. Ainsi, en Belgique, Twin Pharma, après avoir obtenu un prix, est désormais engagé dans le processus de remboursement.

Dans les pays d'Europe centrale et de l'Est, ExCEEd Orphan se concentre principalement, dans un premier temps, sur la mise en place de programmes d'accès précoce et dont bénéficient les premiers patients en Croatie, en Slovaquie et en Bulgarie.

La stratégie est similaire pour Taïba Healthcare au Moyen-Orient où les programmes d'accès précoce se mettent en place. En parallèle, Taïba Healthcare et Advicenne préparent le dépôt prochain d'une demande d'enregistrement de Sibnayal en Arabie Saoudite et aux Emirats Arabes Unis.

" Le contraste des décisions, sur des documents et des résultats identiques, illustre les difficultés auxquelles sont confrontés, Advicenne, comme tout autre acteur pharmaceutique, dans les négociations de prix et de remboursement. C'est d'autant plus difficile à comprendre que les autorités européennes poussent pour le développement spécifique de spécialités à visée pédiatrique et dans le même temps certaines autorités ne reconnaissent pas le travail de développement accompli dans ce sens ; les maladies rares méritent peut-être un modèle de financement spécifique. A ce titre, en Allemagne, plusieurs patients, traités par Sibnayal, sont déjà pris en charge directement par leur assurance privée. Malgré ces obstacles, des résultats de suivi à long terme permettront de juger de l'intérêt du traitement et la justification de sa prise en charge. Pour l'heure, Sibnayal bénéficie d'un soutien fort de la part des médecins spécialistes et des centres experts. Aujourd'hui plus de 150 patients sont traités en Europe et leurs témoignages confortent notre optimisme dans la réussite de notre développement ", explique Didier Laurens, Directeur Général d'Advicenne.