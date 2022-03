Advicenne : du nouveau

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce aujourd'hui la publication, dans la revue à comité de lecture Orphanet Journal of Rare Diseases, d'une étude descriptive montrant l'amélioration de la qualité de vie à long terme chez les patients atteints d'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) et traités par ADV7103.

Cette évaluation de la qualité de vie a été conduite sous forme d'interviews des patients dans le cadre du développement clinique de ADV7103 après plus de 5 ans de traitement en moyenne (62 +/- 6 mois). Le niveau de satisfaction relatif au produit a été de 9 sur une échelle de 10 et le produit a atteint ou dépassé les attentes chez 74% des patients traités par ADV7103 (14 sur 17 patients).

Ces résultats confirment l'intérêt de ADV7103 dans le traitement de l'ATRd et l'avantage d'une administration biquotidienne par rapport à la prise en charge usuelle de cette maladie.