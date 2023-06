Advicenne : du neuf ?

(Boursier.com) — L 'assemblée générale mixte des actionnaires d'Advicenne, société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, s'est réunie hier. L'Assemblée générale mixte a adopté l'ensemble des résolutions proposées au vote relatives à l'approbation des comptes sociaux et consolidés, au renouvellement des mandats d'administrateurs arrivés à expiration, à l'octroi au conseil d'administration des délégations financières ainsi que de la délégation permettant l'attribution de BSA, et aux modifications statutaires, à l'exception de la 22ème résolution qui a été rejetée, conformément aux recommandations du Conseil d'administration. Le conseil d'administration tenu postérieurement à cette Assemblée a renouvelé le mandat de Philippe Boucheron à la présidence du conseil.