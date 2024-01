Advicenne : chiffres d'affaires 2023 en hausse de 20%

(Boursier.com) — La société pharmaceutique Advicenne a fait part de ventes brutes pour 4,4 millions d'euros en 2023, en hausse de 20% par rapport à l'exercice précédent.

En 2023, conformément au plan stratégique de la Société, la croissance des ventes brutes provient majoritairement de celles de Sibnayal, son principal produit. Celles-ci affichent une hausse de 84% en volume sur l'ensemble de l'exercice par rapport à 2022. En valeur, les ventes brutes de Sibnayal progressent sur la même période de 40% à 1,94 million d'euros. Advicenne explique en grande partie la différence de croissance en valeur et en volume par la part grandissante des ventes issues des partenariats hors de France et la structure des prix de transfert.

Les ventes brutes de Likozam (clobazam) et Levidcen (lévétiracétam) atteignent respectivement de 1,87 et 0,62 million d'euros. Au total, les ventes brutes de la franchise Neurologie (Likozam et Levidcen) progressent de plus de 8% sur la période.

Concernant Sibnayal, Advicenne attend une poursuite de la bonne tendance en France cette année avec la progression du nombre d'hôpitaux livrés. Sur le reste de l'Europe, l'ensemble des partenaires, y compris les plus récemment signés, enregistrent désormais des ventes sur leurs zones géographiques respectives, en particulier en Allemagne, au Danemark et dans certains pays d'Europe de l'Est. Les premières ventes ont également été enregistrées au Moyen-Orient grâce à la mise en place de programmes d'accès précoce.

" L'année 2023 a marqué les débuts du déploiement commercial d'Advicenne. En dépit d'un environnement réglementaire toujours complexe sur les problématiques de fixation de prix et d'obtention de remboursement, nous sommes particulièrement satisfaits de l'évolution des ventes de Sibnayal. C'est particulièrement le cas en France où le déploiement d'une force commerciale a montré une accélération record de nos ventes sur plusieurs mois consécutifs. La situation se révèle en revanche plus contrastée au Royaume-Uni, pénalisée par les difficultés du marché pharmaceutique. Dans le même temps, nos partenariats sur les autres pays européens et au Moyen-Orient poursuivent leurs mises en place avec de bonnes performances enregistrées sur certaines zones ", explique Didier Laurens, Directeur Général d'Advicenne.