Advicenne : avis définitif de la Commission de la Transparence de la HAS pour son médicament Sibnayal dans l'ATRd

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce aujourd'hui l'éligibilité au remboursement, l'obtention d'un SMR (Service Médical Rendu) de niveau Modéré et l'obtention d'une ASMR (Amélioration du Service Médical Rendu) de niveau IV pour Sibnayal, dans le traitement de l'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd) chez les adultes, les adolescents et les enfants de plus de 1 an. L'éligibilité au remboursement de Sibnayal en fait le seul médicament remboursé dans le traitement de l'ATRd, et constitue une avancée majeure pour les patients et les médecins dans la prise en charge de la maladie.

La Commission de la Transparence de la HAS (Haute Autorité de Santé) reconnait, par son avis, l'apport de la formulation galénique de Sibnayal qui, grâce à ses deux prises par jour, améliore significativement la qualité de vie des patients ainsi que l'adhésion au traitement au long cours. Ces facteurs contribuent à l'amélioration continue des marqueurs de la maladie, en particulier la densité osseuse, comme l'a montré le développement clinique de Sibnayal sur un suivi de plus de 4 ans.

Didier Laurens, directeur général d'Advicenne, commente : "Nous sommes particulièrement satisfaits et fiers de l'avis rendu par la Commission de la Transparence. Le remboursement de SibnayalTM constitue une avancée majeure pour les patients et leurs médecins. Cet avis reconnait également le bénéfice d'une forme galénique qui permet de faciliter la prise du traitement avec un impact positif sur l'évolution de la maladie au long cours. Cet avis est un pas supplémentaire vers la commercialisation de SibnayalTM, et s'inscrit dans le prolongement de nos récentes annonces".