Advicenne annonce les résultats de son augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription

(Boursier.com) — Advicenne annonce les résultats de l'augmentation de capital par émission d'actions ordinaires nouvelles avec maintien du droit préférentiel de souscription des actionnaires annoncée le 11 septembre 2023. Cette opération a permis de lever un montant de 5,7 millions euros par l'émission de 2.366.520 Actions Nouvelles au prix unitaire de 2,41 euros.

Philippe Boucheron, Directeur-Adjoint pôle investissement biotech et medtech Bpifrance et Président du Conseil d'administration d'Advicenne, a déclaré : "Nous tenions à apporter notre soutien à Advicenne et à toute son équipe, malgré la situation particulièrement dégradée des marchés. Les opportunités d'investissement dans une société commerciale dans notre secteur sont rares, en particulier en France. Les équipes ont su développer Sibnayal, le commercialiser et nouer des partenariats en Europe. Elles sont désormais en capacité de développer ce produit, grandement dérisqué, commercialement et cliniquement dans de nouvelles indications, ainsi qu'aux Etats-Unis. Il était important que nous soyons à leur côté et aux côtés des autres investisseurs, en particulier Cemag Invest."

Le Produit brut de l'Augmentation de Capital s'élève à 5.703.313,20 euros. Conformément au communiqué de presse du 11 septembre 2023, les fonds seront alloués comme suit :

-environ 40% pour le développement commercial de Sibnayal, en particulier en France et au Royaume-Uni où Advicenne le commercialise en direct ;

-environ 40% à l'optimisation du développement de ADV7103 tant industriel que clinique ;

-enfin, 20% pour les besoins de financement des activités courantes de la société.

Cette Augmentation de Capital qui s'inscrivait dans le cadre du financement de la croissance d'Advicenne dans le but d'atteindre l'équilibre opérationnel devrait permettre d'assurer le financement des besoins de trésorerie d'Advicenne anticipés au moins jusqu'au premier trimestre 2025.

Didier Laurens, Directeur général d'Advicenne, ajoute : "Je remercie l'ensemble de nos actionnaires historiques, notamment Bpifrance Investissement et Cemag Invest, ainsi que les investisseurs institutionnels et particuliers qui ont participé à cette opération, dans un contexte de marché particulièrement dégradé, marqué par la poursuite de l'inflation, la hausse des taux et une réduction significative des flux investis dans les petites capitalisations. Leur investissement va nous permettre de poursuivre le plan de développement stratégique d'Advicenne autour de Sibnayal(R) tant en Europe qu'aux Etats-Unis, tant dans l'ATRd que dans la cystinurie."

Résultats de l'Augmentation de Capital avec maintien du DPS des actionnaires

L'Augmentation de Capital avec maintien du droit préférentiel de souscription a fait l'objet d'une demande globale de 2.366.520 Actions Nouvelles au prix unitaire de 2,41 euros, à raison de 1 Action Nouvelle pour 4 actions existantes possédées, soit un montant total demandé de 5.703.313,20 euros, représentant 95,07% du montant de l'offre initiale (5.999.181,67 euros).

Les souscriptions se sont réparties de la façon suivante :

-534.864 Actions Nouvelles à titre irréductible, représentant 23% des Actions Nouvelles à émettre ;

-1.301.109 Actions Nouvelles à titre réductible, représentant 55% des Actions Nouvelles à émettre. Le taux de service des demandes à titre réductible s'élève donc à 100%.

auxquelles se sont ajoutées :

-530.547 Actions Nouvelles à titre libre représentant 22% des Actions Nouvelles à émettre, allouées par le Conseil d'administration au profit de FPS Innovation 1 et Promontoires dans le cadre de leur engagement de souscription et au profit d'un autre investisseur institutionnel dans le cadre de sa faculté de répartition libre des actions non souscrites à titre irréductible et réductible prévue par l'article L.225-134 I. 2o du Code de commerce.

Par rappel, l'Augmentation de Capital bénéficiait, préalablement à son lancement, d'engagements de souscription représentant plus de 75% de l'opération (hors exercice de la clause d'extension).

Conformément à leurs engagements de souscription :

-la société CEMAG INVEST, actionnaire de référence de la société, a souscrit 191.411 Actions Nouvelles à titre irréductible et 1.260.871 Actions Nouvelles à titre réductible pour un montant total de 3.499.999,62 euros représentant un total de 1.452.282 Actions Nouvelles;

-le fonds FPS Innovation 1, fond géré par Bpifrance Investissement, également société de gestion du fonds Innobio actionnaire de référence de la société, a souscrit 414.937 Actions Nouvelles à titre libre pour un montant total de 999.998,17 euros ;

-la société Promontoires a souscrit 41.493 Actions Nouvelles à titre libre pour un montant total de 99.998,13 euros.

Règlement livraison des Actions Nouvelles

A l'issue du règlement-livraison, qui aura lieu le 4 octobre 2023, le capital social d'Advicenne s'élèvera à 2.464.734,20 euros et sera constitué de 12.323.671 actions de valeur nominale de 0,20 euro.

Les Actions Nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Growth à Paris le même jour, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0013296746 - code mnémonique ALDVI).