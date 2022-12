Advicenne annonce le tirage de la deuxième tranche de son accord de financement non dilutif avec la BEI

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce aujourd'hui l'encaissement de la deuxième tranche de l'accord de prêt avec la Banque Européenne d'Investissement (BEI), d'un montant de 5 ME. Cet accord signé en juillet 2019 porte sur un montant global de 20 ME. Une première tranche de 7,5 ME avait été tirée en août 2020.

Cette tranche, remboursable à l'échéance de 5 ans, porte un taux d'intérêt fixe annuel à un chiffre, dont une partie est payable annuellement et l'autre capitalisée ; et elle s'inscrit dans le cadre de l'accord global avec la Banque Européenne d'Investissement dont les détails sont disponibles dans le Document d'Enregistrement Universel 2021 publié le 29 avril 2022.

Le tirage de cette seconde tranche renforce la trésorerie de la société? qui s'élevait au 30 juin 2022 à 7,29 ME. Grâce à ce nouvel apport non-dilutif, Advicenne confirme sa visibilité financière jusqu'au quatrième trimestre 2023.

"La mise à disposition de cette seconde tranche de financement non-dilutif vient renforcer notre visibilité financière, et va nous permettre d'accompagner la très forte croissance des ventes de Sibnayal en France et sur certains territoires européens. En parallèle, cette réserve financière nous place dans une position idéale pour négocier dans les meilleures conditions de nouvelles alliances de distribution sur de nouveaux pays et de rechercher sereinement un partenaire américain pour notre produit phare outre-Atlantique", a déclaré Didier Laurens, directeur général d'Advicenne.