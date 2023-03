Advicenne annonce le lancement de Sibnayal au Danemark

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce aujourd'hui le remboursement et le lancement commercial de Sibnayal (combinaison fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium) au Danemark.

FrostPharma, partenaire commercial d'Advicenne pour les pays Nordiques et Baltes, commercialise Sibnayal au Danemark depuis le 1er mars 2023, après avoir obtenu les conditions de prix et de remboursement par les autorités danoises. Ces dernières reconnaissent que la contribution thérapeutique de Sibnayal est adaptée au besoin médical en l'absence d'alternative thérapeutique, et justifie un coût annuel de traitement proche de 15.000 euros et par patient.

Didier Laurens, Directeur Général d'Advicenne, commente : "Je suis particulièrement fier de cette étape tant pour les équipes d'Advicenne que pour celles de FrostPharma, qui ont fait un travail remarquable d'éducation et de conviction des autorités de santé danoises. L'appréciation de la valeur de Sibnayal(R) par rapport à la sévérité de la maladie et de l'absence d'alternative thérapeutique autorisée est particulièrement valorisante. La décision des autorités danoises montre la voie aux autres pays européens encore en discussion sur les conditions de remboursement."

Fredrik Andersch, Directeur Général de FrostPharma, a déclaré : "Nous sommes ravis de notre partenariat avec Advicenne et de compter Sibnayal dans notre portefeuille de produits. Nous ambitionnons de mettre à disposition Sibnayal pour les adultes et enfants atteints de maladies rénales rares dans les pays du nord de l'Europe. La décision des autorités de santé danoises va considérablement aider les patients, leurs familles et leurs soignants."