Advicenne annonce la nomination d'André Ulmann au poste de Directeur Général par intérim

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Advicenne, société française spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l'enfant et à l'adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, annonce aujourd'hui que le Dr Luc-André Granier a cessé d'exercer sa fonction de Directeur Général de la société. Le Conseil d'Administration a nommé le Dr André Ulmann, actuel censeur au sein du Conseil d'Administration de la société, au poste de Directeur Général par intérim d'Advicenne, avec effet immédiat.

David Horn Solomon, Président du Conseil d'Administration d'Advicenne, commente : "Au nom de notre Conseil d'Administration, je tiens à remercier Luc-André Granier pour son implication et sa contribution précieuse en tant que Directeur Général. En tant que co-fondateur et Directeur Général de la société, il a contribué de manière significative à la construction et à l'avancement d'Advicenne et a positionné la société sur la voie du succès. Je souhaite la bienvenue à André Ulmann dont l'expérience et les compétences en matière de développement médical seront déterminantes pour la croissance et le succès futurs d'Advicenne."

Le Dr André Ulmann a plus de 30 ans d'expérience en tant que dirigeant de l'industrie pharmaceutique à différents postes. André a rejoint Roussel Uclaf (plus tard Sanofi Aventis) où il a dirigé la R&D en endocrinologie et en neurologie. En 1996, il a créé et dirigé pendant plus de 20 ans HRA Pharma, une société spécialisée dans la santé des femmes, les maladies rares et l'oncologie. Il a fait croître la société depuis sa création jusqu'à un chiffre d'affaires de plus de 100 millions d'euros en 2017. En 1999, HRA Pharma a lancé Norlevo, plus connu sous le nom de " pilule du lendemain ". Norlevo est maintenant disponible dans plus de cinquante pays et HRA Pharma est considérée comme une entreprise pionnière dans la contraception d'urgence. La société a été acquise en 2016 dans le cadre d'une importante opération de capital investissement. André siège également au Conseil d'Administration d'Asarina (Stockolm : ASAP.ST) et fait partie du Conseil d'Administration d'Advicenne depuis 2008. En 2018, André a reçu le premier prix John Baxter pour l'entreprenariat décerné par l'American Endocrine Society. Le Dr Ulmann est docteur en médecine et docteur en sciences de l'Université de Paris, et a commencé sa carrière en néphrologie à l'Hôpital Necker (Paris, France), où il était responsable des soins aux patients atteints de cystinurie.

La recherche d'un Directeur Général permanent est en cours.

André Ulmann a déclaré : "En tant que soutien scientifique, commercial et financier d'Advicenne depuis longtemps, je suis honoré et heureux de pouvoir faire franchir à la société ses prochaines étapes décisives au-delà de 2020, en étroite collaboration avec le Président David Horn Solomon et le Conseil d'Administration d'Advicenne. ADV7103 est sur le point d'être approuvé en Europe et constitue une potentielle avancée de rupture qui répond à de grands besoins médicaux non satisfaits dans le domaine de l'ATRd et de la cystinurie, deux indications orphelines actuellement mal adressées. Je suis impatient de contribuer au développement vers la commercialisation de notre premier produit."