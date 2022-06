Advicenne annonce la commercialisation de Sibnayal en Grande-Bretagne

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce la commercialisation de Sibnayal, combinaison fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium, en Grande-Bretagne pour les patients souffrant d'Acidose Tubulaire Rénale distale (ATRd).

Sibnayal a obtenu son autorisation de mise sur le marché en Grande-Bretagne en juillet 2021. Sibnayal est inscrit sur la liste des médicaments du Department of Health et immédiatement disponible pour les prescripteurs et les patients dans son indication.

Advicenne a obtenu de la part du National Health Service (NHS) le prix de vente de Sibnayal en Grande-Bretagne et travaille activement afin d'apporter au National Institute for Health and Care Excellence (NICE) les éléments complémentaires permettant une décision favorable sur les conditions de prise en charge de Sibnayal. La prochaine session avec le NICE est programmée le 4 août 2022.

Didier Laurens, Directeur Général d'Advicenne, a commenté: "Nous sommes ravis de pouvoir annoncer la commercialisation de Sibnayal et sa mise à la disposition des prescripteurs et des patients en Grande-Bretagne. C'est l'étape ultime d'un long travail depuis son développement, ses autorisation de mise sur le marché et maintenant sa mise sur le marché. Si nous devons encore conclure sur les conditions du remboursement de Sibnayal, je suis confiant dans une issue favorable qui permettra un accès facilité à un médicament destiné à changer la vie quotidienne des patients souffrant d'ATRd. Nous avons travaillé activement pour franchir cette première étape qui permet à Sibnayal d'entrer dans un cycle commercial. Notre rôle est maintenant d'en faire un succès pour l'ensemble des parties prenantes."