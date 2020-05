Advicenne : AG en vue

Advicenne : AG en vue









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Advicenne, société française spécialiste du développement de produits thérapeutiques adaptés à l'enfant et à l'adulte pour le traitement de maladies orphelines néphrologiques et neurologiques, informe ses actionnaires de la mise à disposition des documents préparatoires ainsi que des modalités de participation et de vote à son assemblée générale mixte du 26 mai 2020 dans le contexte de l'épidémie de coronavirus (Covid-19).

Afin de respecter les restrictions liées aux rassemblements et aux déplacements imposées par le Gouvernement, de garantir la sécurité de ses actionnaires et des équipes d'Advicenne, le Conseil d'administration a pris la décision de tenir l'Assemblée générale mixte du 26 mai 2020 dans les locaux du cabinet Jones Day, 2 rue Saint Florentin 75002 Paris à huis clos, hors la présence des actionnaires et des personnes pouvant y assister en application des dispositions de l'ordonnance no2020-321 du 25 mars 2020.

Conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations récentes de l'AMF, les actionnaires d'Advicenne sont priés à exprimer leur vote exclusivement à distance, avant l'assemblée générale, en votant par correspondance ou en donnant pouvoir au Président de l'Assemblée.

Les documents préparatoires relatifs à cette assemblée sont tenus à la disposition des actionnaires et peuvent être consultés sur le site internet de la société.