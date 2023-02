Advicenne achève la couverture commerciale européenne de Sibnayal grâce à son accord avec Avanzanite Bioscience

(Boursier.com) — Advicenne , société pharmaceutique spécialisée dans le développement et la commercialisation de traitements innovants pour les personnes souffrant de maladies rénales rares, annonce aujourd'hui la signature d'un accord de distribution avec Avanzanite Bioscience B.V., pour la commercialisation de Sibnayal (combinaison fixe de citrate de potassium et de bicarbonate de potassium) en Allemagne, premier marché pharmaceutique européen, en Autriche, en Suisse et en Grèce.

Selon les termes de l'accord, Avanzanite se voit accorder les droits exclusifs de commercialisation de Sibnayal dans son indication approuvée en Europe et dans de nouvelles indications potentielles. Avanzanite sera responsable de la conduite des négociations de prix et de remboursement avec les instances réglementaires locales, ainsi que des activités marketing et commerciales. Advicenne reste titulaire de l'autorisation de mise sur le marché (AMM) de Sibnayal dans les pays de l'Union Européenne. En Suisse, Avanzanite sera en charge du dépôt de l'AMM. En contrepartie, comme dans le cadre de ses précédents contrats, Advicenne recevra le produit de la vente de Sibnayal sous la forme d'un prix de transfert et de redevances.

Avec cet accord permettant la mise à disposition de Sibnayal aux patients allemands, Advicenne achève de couvrir les cinq grands pays européens, soit en propre, soit au travers de partenariats. Désormais la commercialisation de Sibnayal se met en place sur l'ensemble de l'Europe, et améliorera significativement l'accès au soin des patients et les ventes au cours de l'année 2023.

Adam Plich, Fondateur et Président directeur général d'Avanzanite, a déclaré : "Cet accord avec Advicenne illustre parfaitement notre mission - à la fois éthique et économique - qui consiste à commercialiser des médicaments innovants aux patients souffrant de maladies rares sur les marchés européens, où qu'ils soient".

Didier Laurens, directeur général d'Advicenne, a conclu : "Nous nous réjouissons de cet accord avec une équipe forte d'une expertise reconnue dans les maladies rares et l'accès au marché. Nous sommes convaincus qu'Avanzanite va nous permettre de rendre disponible Sibnayal au plus grand nombre de patients, en particulier sur le premier marché pharmaceutique européen. L'achèvement de la couverture des principaux marchés en Europe est un jalon majeur dans la poursuite du développement d'Advicenne, et nous rend extrêmement confiants dans l'avenir de Sibnayal et d'Advicenne."