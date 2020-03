Advicenne : 14,2 ME de pertes en 2019

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Advicenne présente ses résultats financiers annuels au 31 décembre 2019 et confirme ses perspectives. La perte nette annuelle se situe à 14,2 ME contre 5 ME un an avant. La perte opérationnelle est de 14,2 ME contre 5,3 ME. Le produit des activités courantes ressort à 2,58 ME contre 6,92 ME en 2018.

Pour Advicenne, l'année 2020 sera essentiellement tournée vers la préparation du lancement européen de son candidat médicament phare ADV7103 dont le dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché est en cours d'examen par le Comité des médicaments à usage humain (Committee for Medicinal Product for Human Use - le CHMP) de l'Agence Européenne du Médicament (EMA) et pour lequel une opinion est attendue au cours de l'année 2020. En 2020, la société poursuit son investissement dans ses études cliniques de phase III menées en Europe, au Canada et aux Etats-Unis dans les indications ATRd et cystinurie. La société a aussi déposé une première demande de désignation orpheline aux États-Unis.

A fin décembre 2019, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 16,6 millions d'euros, traduisant une consommation de 9,6 millions d'euros sur l'exercice en raison de la perte d'exploitation, partiellement compensés par un impact positif du fonds de roulement. Le flux de trésorerie lié aux investissements est principalement relatif à l'automatisation de la chaîne de conditionnement d'ADV7103 en prévision de son lancement commercial. Il est couvert par les flux issus des activités de financement avec une variation positive de 1 million d'euros, en raison de l'augmentation de capital ayant eu lieu en 2019 suite à l'exercice de bons de souscription principalement par le management.

"La société a encore progressé au cours d'une année 2019 riche en étapes-clés franchies. Elle s'est approchée de la mise sur le marché de son produit phare tout en préparant son lancement opérationnel en propre en Europe. Elle a également travaillé sa visibilité financière en signant un accord de prêt de 20 millions d'euros avec la Banque Européenne d'Investissement qu'elle n'a pas encore utilisé", a déclaré le Dr. David Horn Solomon, Président d'Advicenne.