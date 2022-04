Advenis renoue avec les bénéfices

(Boursier.com) — En 2021, le chiffre d'affaires d'Advenis est en légère hausse (+2%) à 71,1 millions d'euros (69,6 ME en 2020). L'amélioration de la performance commerciale et de la collecte SCPI est compensée par les moindres investissements des SCPI.

Le résultat opérationnel courant est en hausse de 2,3 ME à 4,1 ME (1,8 ME en 2020), porté par la hausse de la marge brute à 43,4 ME, toutefois grevée par un retour à la normale des coûts après les économies et les mesures d'activité partielle du 1er semestre 2020.

Le résultat net s'améliore de +5,4 ME, redevenant positif à 0,8 ME sous l'effet cumulatif de la hausse du résultat opérationnel courant, de l'économie de 2 ME sur le résultat financier, en lien avec la conversion de la quasi-intégralité des obligations convertibles en actions (OCA) en décembre 2020, et de la constatation au 1er semestre 2020 d'une dépréciation complémentaire sur le fonds de commerce du pôle Services Immobiliers qui avait généré -1,3 ME d'impact sur le résultat net.

Structure financière

Au 31 décembre 2021, la structure financière est composée de 14,1 ME de fonds propres élargis et d'une dette nette de 6,1 ME. La hausse de la dette nette de 4,4 ME sur l'exercice est principalement due à la conversion de l'emprunt participatif en prêt pour 6,4 ME. Elle est compensée en partie par la hausse de la trésorerie et des placements financiers de 2,2 ME.