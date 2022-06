Advenis rejoint l'OID et le programme ESREI

(Boursier.com) — En lien avec ses convictions et engagements responsables, Advenis rejoint l'Observatoire de l'Immobilier Durable (OID) et le programme ESREI (European Sustainable Real Estate Initiative).

L'OID est une association de professionnels qui promeut les pratiques responsables sur l'ensemble des métiers de la chaine de valeur de l'immobilier. Partenaire du ministère de la transition écologique, de l'ASPIM (Association Française des Sociétés de Placement Immobilier) ou encore de l'Association des Directeurs Immobiliers (ADI), l'OID réunit parmi ses membres fondateurs de nombreux acteurs privés de l'immobilier.

En rejoignant l'association, le Groupe Advenis participera, aux côtés des quelques 80 membres, aux échanges contribuant à accompagner le secteur immobilier dans la prise en compte du développement durable et de l'innovation.

De surcroît, Advenis s'engage dans le programme ESREI (European Sustainable Real Estate Initiative). Ce projet, lancé à l'initiative de l'OID, consiste à transposer les travaux conduits en France par l'Observatoire, à l'échelle européenne. En s'appuyant sur les ressources de ses différents membres, l'ESREI donnera un aperçu de l'application des questions ESG à travers l'Europe et produira des outils et des publications régulières pour accompagner les acteurs opérant dans plusieurs pays. Il s'agira notamment d'études de risques climatiques, de veilles techniques et réglementaires ou encore de création de référentiels.

La participation d'Advenis à ce programme permet au Groupe de se positionner comme un acteur de référence sur la prise en compte des enjeux de l'immobilier durable et responsable. Advenis, via sa filiale Advenis REIM, contribuera à l'ESREI en mettant en avant ses activités et expertises en Espagne et en Allemagne.