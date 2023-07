Advenis REIM : Eurovalys dépasse 1 MdE de capitalisation

(Boursier.com) — Lancée en juillet 2015, Eurovalys, la SCPI de référence sur l'investissement immobilier en Allemagne, a franchi la barre du milliard d'euros de capitalisation, le 30 juin. Ce seuil atteint permet à Eurovalys de se hisser parmi les 25 SCPI les plus importantes du marché ; et confirme ainsi pertinence de la stratégie développée par Advenis REIM.

Depuis son lancement il y a 8 ans, en 2015, la SCPI Eurovalys s'est imposée comme un véhicule d'investissement immobilier de premier plan. L'atteinte du milliard d'euros capitalisation est une étape significative pour Eurovalys et pour Advenis REIM. "Ce succès commercial confirme en effet, la pertinence de la stratégie d'Advenis REIM : proposer aux épargnants français des solutions d'épargne immobilières paneuropéennes innovantes et diversifiées", estime l'entreprise.

Eurovalys rappelle avoir axé sa stratégie d'investissement sur les 7 plus grandes métropoles allemandes (Big7), un marché profond et résilient, selon la société de gestion. Au-delà de ses critères de recherche, Eurovalys cible une diversification des activités de ses locataires ce qui constitue un élément clé pour minimiser le risque locatif. Au 31 décembre 2022, Eurovalys gérait 33 immeubles avec 177 locataires et un Taux d'Occupation Financier TOF de 94,73%. Ses 10 premiers locataires représentent 45,55% de l'ensemble des revenus locatifs.