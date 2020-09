Advenis : nouvelle perte semestrielle de 2,3 ME

Advenis : nouvelle perte semestrielle de 2,3 ME









Crédit photo © Advenis

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2020, le chiffre d'affaires d'Advenis est stable à -0,4 million d'euros. La bonne lancée des SCPI sur le 1er trimestre et la réalisation de transactions importantes compensent 1) l'impact du confinement sur le second trimestre, avec une baisse de la collecte et un moindre avancement des chantiers, et 2) l'impact en 2020 de certains mandats non-renouvelés en 2019.

La marge brute est stable également à 17 ME l'évolution du chiffre d'affaires des différentes activités se compensant également en terme de marge brute.

Le résultat opérationnel courant connaît une progression de +1,4 ME à 0,9 ME. Les mesures d'activité partielle et les moindres déplacements des collaborateurs du Groupe ont généré des économies sur le second trimestre.

Le résultat net est stable avec une perte nette de -2,3 ME. La prise en compte dans les projections du groupe de l'impact 2020 de la crise sanitaire, et les incertitudes qu'elle fait peser sur les perspectives de l'immobilier tertiaire, ont conduit à constater une perte de valeur de ce fonds de commerce.

Au 30 juin, la structure financière du Groupe est composée de 8,9 ME de fonds propres élargis, dont 2,6 ME de capitaux propres, et d'une dette nette de 12,9 ME.