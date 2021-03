Advenis : nomination

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le groupe Advenis, spécialisé dans l'investissement immobilier, le conseil en gestion de patrimoine et la gestion d'actifs immobiliers, annonce aujourd'hui la nomination de Smaïn Hamza en qualité de Directeur Property Management Île-de-France. Ce recrutement marque la volonté du Groupe Advenis de poursuivre le développement de ses services de property et facility management et vise à renforcer les compétences du groupe sur les enjeux majeurs que sont la transition énergétique et la transformation digitale en lien avec les nouveaux usages immobiliers.

Dans le cadre de sa nouvelle fonction, Smaïn Hamza prendra en charge les activités de Property et Facility Management rattachées à la Région Île-de-France. Il contribuera notamment à la mise en place des procédures permettant d'harmoniser les pratiques des différents services. En relation directe avec les clients du Groupe, et notamment les Grands Comptes, il aura pour mission de veiller à la gestion de leurs biens en France et de les accompagner sur les enjeux ESG et ISR.

Smaïn Hamza bénéficie de plus de 15 ans d'expérience dans le secteur de la gestion immobilière. Après une première expérience dans le logement social, il intègre en 2003 la direction technique d'Icade Patrimoine en tant qu'expert technique puis en tant que responsable d'exploitation, avant de rejoindre les équipes du Crédit Agricole Immobilier en 2007, en qualité de responsable technique immobilier. Directeur d'exploitation chez Poste Immo entre 2011 et 2020, Smaïn Hamza a également créé, et dirigé Sobre, la société commune de la Caisse des Dépôts, Poste Immo et Egis, spécialisée dans le management de l'énergie des bâtiments tertiaires, de 2016 à 2019.

Smaïn Hamza est ingénieur en Génie Civil et titulaire d'un DEA en mécanique des sols.

Rodolphe Manasterski, Directeur Général Délégué d'Advenis, a déclaré : "Nous sommes très heureux d'accueillir Smaïn Hamza, qui bénéficie d'une très grande expérience dans le secteur de l'immobilier. Sa nomination reflète l'ambition du groupe Advenis de se concentrer sur les nouveaux enjeux auxquels doit faire face le secteur immobilier aujourd'hui. Cette arrivée représente pour nous une opportunité de mettre à profit son expérience en matière d'organisation immobilière mais aussi de développement durable, afin de repenser nos offres et d'accompagner nos clients sur le terrain de l'investissement socialement responsable."