Advenis : le Conseil d'Administration donne son feu vert à l'offre relevée d'Inovalis

Crédit photo © Advenis

(Boursier.com) — A la suite de la décision d'Inovalis de relever, dans le cadre de son offre, le prix par action Advenis à 2,07 euros contre 1,8 euro initialement, le Conseil d'Administration d'Advenis s'est réuni. Entre autre conclusion de ses débats, il indique : qu' au vu des objectifs et intentions exprimés par l'initiateur, du rehaussement du Prix d'Offre pour les Actions, du rapport de l'Expert Indépendant et de son addendum, et des conclusions des travaux de revue du comité ad hoc , et étant précisé que les administrateurs autres que les membres du comité ad hoc se sont abstenus, il considère à l'unanimité que l'offre est conforme aux intérêts de la société, de ses actionnaires et de ses salariés .

Le Conseil d'Administration a donc décidé, à l'unanimité, d'émettre un avis favorable sur le projet d'offre tel qu'il lui a été présenté . Il recommande en conséquence aux actionnaires de la société et aux porteurs d'obligations convertibles qui souhaiteraient bénéficier d'une liquidité immédiate d'apporter leurs actions et leurs obligations convertibles à l'offre .

Vers un sortie du marché

Si le prix de l'offre est relevé sur les actions, celui offert pour les OCA est inchangé. Il demeure une indemnisation unitaire de 3.017,42 euros, nette de tous frais.

Inovalis formule cette offre au motif qu'elle permet de répondre au manque de liquidité du titre Advenis, les volumes échangés sur le marché s'avérant faibles depuis plusieurs années. Elle propose aux actionnaires minoritaires une sortie du capital à un prix faisant ressortir une prime par rapport aux cours de bourse .