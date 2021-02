Advenis : le chiffre d'affaires recule de 16% en 2020

(Boursier.com) — Le Groupe Advenis enregistre un chiffre d'affaires 2020 de 69,5 millions d'euros, en baisse de -16,3% (-13,6 ME) par rapport à l'exercice 2019.

Ce repli tendanciel concerne les trois pôles du Groupe. Il s'explique par l'impact de la crise sanitaire -qui n'était que partiel sur le chiffre d'affaires du 1er semestre- couplé aux dynamiques spécifiques des différentes activités du Groupe.

En Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Distribution, la baisse du chiffre d'affaires est de -11% ou -4,6 ME. La collecte SCPI a diminué de -25% en 2020 et la baisse d'activité est encore plus marquée en Gestion Privée. Cela a été en partie compensé par le fait qu'Advenis REIM a réalisé 325 ME d'investissements en Europe en 2020.

Les Services Immobiliers connaissent un recul marqué de leur chiffre d'affaires de -22,8% ou -5,2 ME. Il s'explique à la fois par l'impact du contexte sanitaire sur l'activité de conseil et transactions, et, par des cessions d'immeubles, qui ont généré des honoraires transactionnels exceptionnels importants en 2019, et de moindres honoraires récurrents en 2020.

Le chiffre d'affaires du pôle Production Immobilière est en baisse de -20,2% (ou -3,8 ME).