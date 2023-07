Advenis : la SCPI Eurovalys acquiert deux immeubles à Eschborn pour 70 ME

(Boursier.com) — La SCPI Eurovalys, gérée par la société de gestion de portefeuille Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), acquiert un ensemble immobilier composé de deux immeubles à Eschborn, en proche périphérie de Francfort pour un montant de 70 millions d'euros hors droit.

L'ensemble se situe dans un quartier d'affaires à Eschborn, commune limitrophe de Francfort où de nombreuses entreprises internationales sont implantées. Les actifs se situent à proximité des transports permettant de relier directement la gare centrale de Francfort en 12 minutes. La ville profite d'une attractivité accrue, notamment grâce à sa proximité avec Francfort et d'une politique de taxation actuelle qui peut être considérée comme avantageuse pour les entreprises.

Les actifs, construits dans les années 1990 et entièrement rénovés en 2018-2019, développent une surface totale d'environ 27.800 m2 et comptent environ 600 places de parkings. Les immeubles sont loués à plus de 97% par plus de 30 locataires opérant sur plusieurs secteurs d'activité et la durée moyenne résiduelle des baux à l'acquisition est de 4,5 années.

Les actifs affichent de bonnes performances énergétiques et feront l'objet d'améliorations dans les années à venir, conformément à la politique ESG de la SCPI Eurovalys et du Label ISR. Cette opération a été permise par l'étroite collaboration des équipes avec Advenis Germany, filiale du groupe Advenis localisée en Allemagne.