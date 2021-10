Advenis : la perte nette recule nettement au 1er semestre

(Boursier.com) — Au 1er semestre, le chiffre d'affaires d'Advenis est en légère hausse de +0,5 million d'euros, à 34,4 ME. L'amélioration de la performance commerciale et de la collecte SCPI est compensée par les moindres investissements des SCPI.

Le résultat opérationnel courant est relativement stable à 1,3 ME. En effet, la hausse de la marge brute est notamment grevée par un retour à la normale des coûts après les économies et les mesures d'activité partielle du premier semestre 2020.

Le résultat net s'améliore de +2,2 ME, et aboutit à une perte nette de -0,2 ME.

Structure financière

Au 30 juin, la structure financière est composée de 13,2 ME de fonds propres élargis et d'une dette nette de 6,6 ME.

La hausse de la dette nette de 4,9 ME sur le semestre est principalement due à la conversion de l'emprunt participatif en prêt pour 6,4 ME. Elle est compensée en partie par la hausse de la trésorerie et des placements financiers de 1,4 ME.

Le montant de fonds propres élargis est un Indicateur Alternatif de Performance (IAP) du groupe. Cet indicateur témoigne de la solidité financière du groupe. Les fonds propres élargis du groupe représentent le montant de capitaux propres du groupe (capitaux propres au passif du bilan consolidé), soit 13,2 ME au 30 juin 2021, auquel est ajouté, le cas échéant, le montant d'emprunts participatifs (emprunts participatifs), soit un montant nul au 30 juin.