Advenis : Inovalis dépose à l'AMF une offre de retrait à 2,8 euros

(Boursier.com) — La société Inovalis a déposé, le 12 avril, auprès de l'Autorité des marchés financiers un projet d'offre publique de retrait sur les actions de la société Advenis non détenues par le concert formé entre Inovalis et la société Hoche Partners Private Equity Investors.

Le prix de l'offre est de 2,8 euros par action Advenis. L'offre sera ouverte sur 10 jours de négociation.

Inovalis et Hoche Partners Private Equity Investors détiennent respectivement 8.556.279 actions, représentant 68,65% du capital et 74,41% des droits de vote de Advenis, et 2.835.668 actions, représentant 22,75% du capital et 18,55% des droits de vote d'Advenis.

Le concert détient ainsi ensemble 11.391.947 actions soit 91,4% du capital et 92,96% des droits de vote de Advenis.

Le conseil d'administration de Advenis, a nommé, par décision du 10 janvier et sur proposition du comité ad hoc, le cabinet NG Finance, représenté par Jacques-Henri Hacquin (Associé) en qualité d'expert indépendant, aux fins que ce dernier se prononce sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre publique de retrait, suivie d'un retrait obligatoire, portant sur les actions de la société Advenis.

Le conseil d'administration d'Advenis se réunira à nouveau pour émettre un avis motivé sur le projet d'offre publique de retrait suivie d'un retrait obligatoire, après avoir pris connaissance du rapport de l'expert indépendant.