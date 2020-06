Advenis et Rothschild & Co AM créent un fonds patrimonial

Crédit photo © Rothschild

(Boursier.com) — Advenis et ses filiales, spécialistes en gestion de patrimoine, ont conclu un partenariat avec Rothschild et Cie Asset Management Europe pour la création du fonds R-co Advenis Equilibre. Ce partenariat permettra a? Advenis Gestion Privée de bénéficier de l'expertise de Rothschild & Co Asset Management Europe en matière de gestion d'actifs et de sélection de fonds pour proposer une nouvelle offre complémentaire à ses clients en gestion privée.



De par son profil patrimonial et équilibré, R-co Advenis Equilibre a vocation à constituer un fonds de portefeuille en se focalisant sur la flexibilité, la diversification et le pilotage actif du risque.

Rappelons que les filiales d'Advenis administrent près de 4 milliards d'euros d'actifs financiers et immobiliers pour le compte d'institutionnels, de grands donneurs d'ordres et de 35.000 clients privés.