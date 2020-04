Advenis : comptes publiés

(Boursier.com) — L'année 2019 a été marquée par une forte progression de l'activité du groupe Advenis : un chiffre d'affaires de 83 millions d'euros en croissance de 17,5% et une rentabilité opérationnelle en nette amélioration à 2,5 millions d'euros. Cette performance est en ligne avec le plan de croissance à trois ans, initié début 2019, qui succédait au plan de redressement réussi du groupe entre 2016 et 2018.

Le groupe Advenis a connu de nombreux succès en 2019 et a ainsi été "saisi" en plein rebond par la crise du Covid-19 et ses conséquences en termes d'immobilisation d'activité et de performance économique.

La comparaison des principaux agrégats entre 2018 et 2019 est impactée négativement par l'arrêt de la consolidation du compte de résultat du Pôle Financier d'Advenis Investment Managers (devenue C-Quadrat Asset Management France), depuis la cession de 51% de ce dernier le 27 juillet 2018 : le compte de résultat consolidé 2018 du Groupe intègre 3,2 millions d'euros de chiffre d'affaires et 2 millions d'euros de marge brute liés audit Pôle Financier.

Il est rappelé que la cession du solde de 49% d'Advenis dans le capital de C-Quadrat Asset Management France a été réalisée le 14 novembre 2019.

Le Groupe a généré un chiffre d'affaires de 83,1 millions d'euros en 2019, en forte hausse par rapport à 2018 (+12,4 millions d'euros ou +17,5%), porté par le pôle Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Distribution (+8,6 millions d'euros ou +26,0%) et le pôle Services Immobiliers (+3,6 millions d'euros ou +18,5%). Le chiffre d'affaires est stable dans le pôle Production Immobilière (+0,3 millions d'euros ou +1,4%).

En excluant l'impact de la consolidation des résultats du Pôle Financier d'Advenis Investment Managers en 2018, la marge brute serait en hausse de +1,2 millions d'euros.

Le résultat opérationnel courant du Groupe atteint 2,5 millions d'euros en 2019, soit une amélioration de +2,1 millions d'euros, conformément au plan de croissance initié début 2019.

Structure financière

Au 31 décembre 2019, la structure financière est composée de 11,2 millions d'euros de fonds propres élargis, dont 5 millions d'euros de capitaux propres, et d'une dette nette de 13,6 millions d'euros.

Au titre de l'exercice 2019, la variation de trésorerie est de +2,3 millions d'euros. Cette variation inclut les +1,8 millions d'euros de produits issus de la cession des 49% de C-Quadrat Asset Management France, le 14 novembre 2019. Retraitée de ce montant, la variation de trésorerie du Groupe reste positive.

Le Groupe a établi et arrêté ses états financiers au 31 décembre 2019 selon le principe de continuité d'exploitation, subordonnée à la réalisation des éléments décrits ci-après, en prenant en compte des hypothèses budgétaires révisées à la baisse en raison de la crise du Covid-19 :

- le soutien financier d'Inovalis, actionnaire majoritaire d'Advenis, qui lui a consenti une ligne de crédit à hauteur de 2,5 millions d'euros, celle-ci constituant une convention réglementée,

- la réalisation, en 2020, d'un ensemble de transactions immobilières qui sont actuellement en cours et représentent 3,7 millions d'euros d'honoraires,

- l'obtention de reports d'échéances de la part des principaux fournisseurs du Groupe pour un montant de 1,3 millions d'euros,

- l'atteinte des cibles commerciales permettant le remboursement de la dette de 2 millions d'euros souscrite auprès d'Ageas Patrimoine.

Perspectives

La crise du Covid-19 est intervenue alors que le Groupe Advenis était en pleine relance, et que le management anticipait un retour à niveau de rentabilité opérationnelle en ligne avec celui des acteurs de ses secteurs d'activité en 2020.

Avec toutes les difficultés que comporte la quantification des conséquences économiques de cette crise à court et moyen terme pour le Groupe, le management estime qu'elle aura un impact très défavorable sur le résultat opérationnel de l'année 2020.

Toutefois, mus par l'optimisme inhérent à leur culture fortement entrepreneuriale, les dirigeants d'Advenis sont confiants dans la capacité de résilience du Groupe et sont pleinement mobilisés pour coordonner au mieux ses ressources et avantages compétitifs :

- le professionnalisme, les compétences et la cohésion des collaborateurs du groupe Advenis qui ont facilité la gestion des premiers jours de crise?; cette dernière a agi comme un révélateur des talents et de l'esprit conquérant des équipes d'Advenis?;

- un modèle économique transformé depuis 4 ans davantage tourné vers la récurrence (honoraires de gestion, courtage) et porté par des activités à plus forte marge (investissement immobilier)?;

- un plan de retournement abouti il y a douze mois dont résulte une organisation simplifiée et cohérente pour résister à cette crise?;

- le positionnement paneuropéen de nos produits tels qu'Eurovalys, qui affiche une bonne résistance à la crise et représente pour nos clients investisseurs français une alternative de qualité au seul marché français?;

- l'image renouvelée et favorable auprès des investisseurs institutionnels de nos métiers de services immobiliers dont le savoir-faire est encore plus déterminant pour la valorisation des actifs immobiliers en période de ralentissement du marché immobilier.

Les fonds propres élargis du Groupe représentent : le montant de capitaux propres du Groupe, soit 5 millions d'euros, auquel est ajouté le montant d'emprunts participatifs, soit 6,2 millions d'euros.