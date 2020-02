Advenis a enregistré un chiffre d'affaires de 83,1 millions d'euros

(Boursier.com) — Le Groupe Advenis a enregistré un chiffre d'affaires de 83,1 millions d'euros au titre de l'exercice 2019, en hausse de +17,5% (+12,4 millions d'euros) par rapport à l'exercice 2018.

En Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Distribution, le chiffre d'affaires est en croissance forte (+8,6 millions d'euros ou +26%) par rapport à 2018 grâce au succès de la gamme de SCPI d'Advenis Real Estate Investment Management (Advenis REIM), la société de gestion de SCPI du Groupe, dont la collecte a progressé de +80% en 2019 pour s'établir à 232 millions d'euros.

Si la majeure partie de cette collecte est réalisée par la SCPI d'entreprise Eurovalys, lancée il y a 4 ans, Advenis REIM a su enrichir sa gamme cette année, en lançant Elialys, SCPI principalement investie en bureaux en France et dans les pays d'Europe du Sud (Italie, Espagne, Portugal), ainsi que Renovalys no7, le nouveau millésime de sa gamme de SCPI de déficit foncier.

A noter que la variation du chiffre d'affaires du pôle Gestion d'Actifs, Gestion Privée & Distribution est impactée à hauteur de -3,2 millions d'euros par la cession de 51% du Pôle Financier d'Advenis Investment Managers le 27 juillet 2018, dont le chiffre d'affaires était consolidé jusqu'à la cession.

Le pôle Services Immobiliers, connaît une hausse de son chiffre d'affaires (+3,6 millions d'euros ou +18,4%) par rapport à 2018, en lien avec des honoraires non-récurrents générés par des cessions d'immeubles sur le patrimoine confié par Inovalis. A noter que le périmètre français de cette activité connaît cette année une érosion de son chiffre d'affaires récurrent.

Le chiffre d'affaires du pôle Production Immobilière est relativement stable en 2019 (+0,3 millions d'euros ou +1,4%), dû à la compensation entre :

-un moindre avancement sur les chantiers Aupéra en 2019 qu'en 2018, lié aux 6 livraisons réalisées en 2018, et de moindres cessions du stock immobilier d'Advenis Value Add,

-et la croissance du chiffre d'affaires lié à la gestion de résidences étudiantes de Réalista Résidences : l'effet "année pleine" du chiffre d'affaires des deux résidences ouvertes en septembre 2018 à Lille et à Montpellier, ainsi que le lancement d'une nouvelle résidence en septembre 2019 à Montpellier.

Cette hausse de +12,4 ME du chiffre d'affaires devrait entraîner une hausse plus que corrélative des coûts directs associés, étant donné que celle-ci a été permise essentiellement par la croissance de la distribution externe.

Prochain rendez-vous avec le communiqué sur les comptes annuels le 24 avril prochain.