Advance Auto Parts tombe de la falaise

(Boursier.com) — Advance Auto Parts chute de près de 30% avant bourse à Wall Street, alors que le groupe américain a abaissé ses prévisions de bénéfices pour l'année en raison de coûts élevés. Le détaillant en pièces automobiles souffre de l'impact sur l'industrie des prix élevés des matières premières, de la main-d'oeuvre et du fret, ainsi que des contraintes persistantes de la chaîne d'approvisionnement. Le groupe abaisse aussi ses prévisions de ventes pour l'année complète et son dividende trimestriel. "Nous nous attendons à ce que la dynamique concurrentielle à laquelle nous avons été confrontés au premier trimestre se poursuive, entraînant un manque à gagner par rapport à nos attentes pour 2023", a déclaré le directeur général Tom Greco. Le groupe du Delaware prévoit désormais des ventes nettes comprises entre 11,2 milliards et 11,3 milliards de dollars pour 2023. Le bénéfice par action est attendu entre 6 et 6,5 dollars, contre 10,2 et 11,2 dollars auparavant !

Malgré les actions sur les prix, le groupe subit les vents contraires de l'offre et le mix défavorable des produits. Pour le premier trimestre, il affiche un bénéfice de 0,72$ par action, contre 2,26$ l'an dernier. Les ventes ont été de 3,42 milliards de dollars pour le trimestre clos le 23 avril, en hausse de 1,3%. Advance Auto Parts a abaissé enfin son dividende trimestriel pour assurer une plus grande flexibilité financière et a déclaré un dividende de 0,25$ par action, contre 1,50$ annoncé en février.