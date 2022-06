AdUX : toutes les résolutions ont été adoptées

(Boursier.com) — L 'Assemblée générale ordinaire et extraordinaire du groupe de publicité digitale AdUX s'est tenue le 21 juin, sur 1ère convocation. Elle a approuvé l'ensemble des résolutions soumises. Ainsi, les actionnaires ont adopté l'ensemble des résolutions proposées par le Conseil d'administration, notamment :

- l'approbation des comptes sociaux et consolidés de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- l'affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021 ;

- le renouvellement du mandat d'administrateur de Mme Kyra Steegs ;

- les informations relatives à la rémunération des mandataires sociaux ainsi que la politique de rémunération ;

- le renouvellement de PricewaterhouseCoopers Audit aux fonctions de commissaire aux comptes ;

- l'autorisation à conférer au Conseil d'administration à l'effet de faire racheter par la société ses propres actions ; et

- la modification des statuts afin de supprimer l'obligation pour les administrations de détention d'une action.