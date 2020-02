AdUX : Salih Hikmet Cosgun remplace Cyril Zimmermann

(Boursier.com) — Par décision du 31 janvier 2020, le Conseil d'administration d'AdUx a décidé de nommer Salih Hikmet Cosgun Directeur Général de la société AdUX en remplacement de Cyril Zimmermann.

Par l'intermédiaire de sa société de conseil et dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, Cyril Zimmermann continuera à accompagner le groupe AdUX dans la continuité de la stratégie menée ces dernières années et pour le développement de ses activités principales que sont Quantum et Admoove.

En marge de ce réaménagement de la gouvernance, Mme Sandra Legrand (administrateur indépendant) et Cyril Zimmermann démissionnent de leur mandat d'administrateur. Conformément aux termes de la déclaration d'intention du 31 décembre 2019, Azerion Holding BV représentée par Atilla Aytekin et Umut Akpinar, représentant d'Azerion, se retirent également du Conseil d'Administration afin que ce dernier soit majoritairement composé de membres autres que des représentants du groupe Azerion.

Le Conseil d'Administration sera désormais composé de 3 membres : Mme Kyra Steegs (représentante d'Azerion), Mme Catharina Hillström (administrateur indépendant), et M Trond Dale (administrateur indépendant).

Le conseil d'administration a décidé de dissocier les fonctions de Directeur Général et de Président du Conseil d'administration. M. Trond Dale a ainsi été désigné Président du Conseil d'administration.

Le nouveau management et le Conseil d'Administration de la société indiquent vouloir poursuivre le travail de redressement entrepris en 2019 dans la continuité de la stratégie telle qu'exposée dans le prospectus visé par l'AMF le 5 décembre 2019 sous le numéro 19-561 .

Concernant la stratégie, la société Azerion Holding BV a confirmé à la société ses intentions, notamment quant à la poursuite de la stratégie.