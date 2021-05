Adux : retour sur les 2 euros

Adux : retour sur les 2 euros









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — AdUX recule de 4,1% sur les 2 euros ce vendredi en bourse de Paris, alors que le groupe a publié un chiffre d'affaires au T1 en baisse de 16%, en raison d'un marché de la publicité toujours pénalisé sur le début d'année par l'incertitude entourant la levée des mesures sanitaires... Le taux de marge brute est ressorti en légère augmentation (1,9 ME, 46,3% vs 45,8% n-1), et les économies de coûts engagées sur 2020 permettent d'améliorer l'EBITDA (-0,1 ME vs -0,2 ME n-1) malgré la baisse du chiffre d'affaires.

Le groupe s'attend à un T2 en croissance par rapport au T1, notamment grâce à la reprise progressive d'AdMoove sur le secteur automobile et loisirs/voyages permise par la levée des restrictions sanitaires.

"Les synergies et les économies de coûts qui découlent du rapprochement avec Azerion continuent leur montée en puissance" souligne Portzamparc qui ne modifie pas son scénario à ce stade (2021 CA 21 ME et EBITDA 1,5 ME soit marge 7,1%), et reste à 'Renforcer' avec un objectif de cours de 2,3 euros...