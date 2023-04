AdUX : prudent pour 2023

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'AdUX pour l'exercice 2022 s'élève à 23,6 millions d'euros contre 24 ME en 2021 (-1%), soit un chiffre d'affaires en légère décroissance par rapport à 2021.

La marge brute augmente de +8% et s'élève à 10,4 ME, soit une augmentation de 0,7 ME par rapport à l'exercice 2021 (9,7 ME). Associé à une bonne maîtrise des coûts, elle permet de dégager un Ebitda positif de 3 ME, et en croissance de +38% par rapport à la même période en 2021 (2,2 ME sur la même période en 2021).

Le résultat opérationnel s'établit à 4,2 ME.

Combiné au résultat non courant de 2,5 ME principalement lié à la liquidation de la société Group Hi-Media USA, le résultat net est positif de 4,1 ME (0,2 ME sur la même période en 2021).

Perspectives

Le ralentissement du marché de la publicité digitale et le durcissement de l'environnement économique affectent les investissements publicitaires des annonceurs.

Le groupe a décidé d'adopter une stratégie en se concentrant sur ses activités de marketing à la performance ou de drive to store. Cette méthode permet de garantir et piloter au mieux le retour sur investissement (ROI) des annonceurs. Cette stratégie permet à AdUx de créer des relations de long terme avec certains annonceurs et agences.

La bonne gestion des coûts, la diversité des technologies propriétaires et l'équipe expérimentée permettent à la société de se concentrer sur sa rentabilité opérationnelle. La croissance de l'Ebitda en 2022 comparée à l'exercice précédent valide cette stratégie.