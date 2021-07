AdUX : mieux que prévu !

(Boursier.com) — Adux grimpe de 8% à 2,03 euros ce vendredi après avoir annoncé un chiffre d'affaires au T2 supérieur aux attentes en raison d'une meilleure reprise de l'activité d'Admoove, notamment sur les secteurs de la grande distribution, de l'immobilier et de l'automobile... Le taux de marge brute reste stable à 43,8% (44,5% n-1), et le redressement de l'EBITDA se poursuit à 0,5 ME au S1 (-0,4MEUR n-1) grâce à la base de coûts allégée (masse salariale en baisse de 19%).

Le résultat net du S1 s'élève à -0,5 ME (-0,9 ME n-1), ce qui pour l'instant confirme l'hypothèse de résultat net à l'équilibre pour l'exercice 2022 avancé par Portzamparc qui précise : "Les marchés adressés par le groupe semblent retrouver des couleurs... Cependant, nous maintenons notre scénario 2021 de chiffre d'affaires (21 ME +17%) et de marge d'EBITDA (1,5 ME soit 7%) en raison des incertitudes persistantes autour de l'évolution de la situation sanitaire. Nous maintenons donc notre objectif de cours à 2,3 euros, et restons à Renforcer" sur le dossier" conclut l'analyste.