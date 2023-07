AdUx : l'EBITDA s'établit à +1,4 million d'euros au S1

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires du premier semestre d'AdUx s'élève à 10,5 millions d'euros et est en baisse de 7% comparé au premier semestre 2022. Après un premier trimestre en décroissance, l'activité du deuxième trimestre est sur une meilleure dynamique avec une légère croissance comparée à l'année précédente (+1% vs. le deuxième trimestre 2022).

L'activité, plus concentrée sur le marketing à la performance et le drive to store, a permis une augmentation du taux de marge brute comparé au premier semestre 2022. La marge brute du premier semestre 2023 s'établit ainsi à 4,8 millions d'euros.

Cette augmentation du taux de marge brute, conjuguée à une base de coûts maitrisés, permet de dégager un EBITDA de 1,4 million d'euros sur le premier semestre 2023 en croissance de +0,6 million d'euros comparé au premier semestre 2022. Le résultat net est également positif et en croissance sur la période (0,6 million d'euros vs. 0,1 million d'euros au premier semestre 2022).

Les coûts d'achats externes ont baissé de 0,4 million d'euros et s'élèvent à 1,6 million d'euros.

La masse salariale s'élève à 1,7 million d'euros, en diminution de 0,3 million d'euros (-13% vs. le premier semestre 2022).

La stabilité de la marge et le contrôle des coûts permettent de dégager un EBITDA qui s'établit à +1,4 million d'euros au premier semestre 2023, contre +0,8 million d'euros au premier semestre 2022.

Les amortissements et dépréciations sont en légère augmentation et se situent à -0,6 million d'euros.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 0,8 million d'euros contre 0,3 million d'euros au 30 Juin 2022, soit en amélioration de 0,5 million d'euros.

Le résultat net s'élève à 0,6 million d'euros (contre 0,1 million d'euros au premier semestre 2022).

Perspectives affichées

L'activité en décroissance (-7% sur le semestre), principalement due aux résultats du premier trimestre (-16% vs. 2022), est en phase avec la tendance du marché(2) et s'explique notamment par la prudence des annonceurs et leur gestion des budgets marketing (effets de l'inflation, augmentation des taux d'intérêt, etc..). Le Groupe reste stable sur le deuxième trimestre, en légère croissance comparé à l'année précédente (+1% vs. le deuxième trimestre 2022), et maintient sa politique de gestion des coûts comme le démontre la marge d'EBITDA du premier semestre 2023.

La société reste donc confiante sur sa capacité à améliorer pour la troisième année consécutive son niveau de rentabilité opérationnelle.

En effet, le Groupe a réussi à ajuster ses offres afin d'améliorer ses marges tout en fidélisant ses clients et les équipes se tiennent prêtes à bénéficier d'un potentiel rattrapage (investissements marketing) sur le dernier trimestre 2023.

La bonne gestion des coûts, l'expérience des équipes en place et l'éventail des solutions proposées permettent à la société de rester confiante sur le maintien de son niveau de rentabilité opérationnelle positif sur l'année (marge d'EBITDA positive).

Les comptes consolidés qui ont été établis sous la supervision du conseil d'administration d'AdUX SA en date du 25 juillet 2023, ont fait l'objet d'un examen limité et le rapport de certification correspondant est en cours d'émission. Le rapport financier semestriel portant sur les comptes clos au 30 juin 2023 sera disponible sur le site internet de la Société à l'adresse www.adux.com à la rubrique "Investisseurs".

Prochaine communication financière avec les résultats du troisième trimestre, le mardi 28 novembre 2023 après bourse.