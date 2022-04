AdUX : L'EBITDA s'élève à 2,2 millions d'euros

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires de l'exercice 2021 d'AdUX s'élève à 24 millions d'euros contre 17,9 millions d'euros (+33%) en 2020. L'augmentation du chiffre d'affaires de +6 millions d'euros s'explique par la croissance soutenue de nos activités sur la majeure partie de nos implantations.

L'activité s'est donc nettement améliorée en 2021 et a permis au groupe de dégager un résultat net positif de +0.2 million d'euros contre -0,9 million d'euros sur la même période en 2020.

La marge brute sur l'exercice s'élève à 9,7 millions d'euros soit +1,6 million d'euros par rapport à l'exercice 2020.

Les coûts de personnel sont stables et s'établissent à 4,5 millions d'euros.

Les coûts d'achats externes sont maitrisés eux aussi malgré la hausse de l'activité. Ils ont été légèrement réduits avec une baisse de 0,1 million d'euros sur l'année. Ils s'élèvent à 3 millions d'euros au 31 décembre 2021.

L'EBITDA est positif et s'élève à 2,2 millions d'euros en progression de +1,8 million d'euros par rapport à l'exercice 2020. Les autre produits et charges non courant s'élèvent -0,3 million d'euros. Le résultat opérationnel s'établit donc à 0,6 million d'euros. Après prise en compte du résultat financier et des charges d'impôts, le résultat net part du Groupe s'établit à +0,2 million d'euros alors qu'il était de -0,9 million d'euros en 2020.

Perspectives

La reprise de l'activité en 2021 démontre que la société a su s'adapter au contexte actuel. AdUX peut aujourd'hui accompagner les annonceurs sur l'ensemble de leurs objectifs en répondant aussi bien à des problématiques de notoriété, de couverture sur cible ou encore de pure performance.

Le contexte économique toujours incertain contraint la société à aborder l'année 2022 avec prudence. La société anticipe malgré tout de maintenir le même volume d'activité tout en conservant une structure de coûts assainie.

Prochaine communication financière : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2022, le jeudi 19 mai 2022 après bourse.