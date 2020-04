AdUx : forte baisse de l'activité liée la crise sanitaire depuis mars

(Boursier.com) — Le groupe AdUX, spécialiste de la publicité digitale et de l'expérience utilisateur publie son résultat annuel de l'exercice 2019. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2019 s'élève à 24,8 millions d'euros contre 26,3 millions d'euros (-6%) en 2018 après retraitement des activités cédées ou destinées à être cédées selon la norme IFRS 5 (régies historiques belges, portugaise et italienne réalisées en fin d'année 2018).

La baisse de chiffre d'affaires de 1,5 millions d'euros s'explique principalement par la chute d'activité en Suède de 2,3 millions d'euros comme anticipé (chiffre d'affaires de 0,7 million d'euros en 2019 contre 3 millions d'euros en 2018).

Le reste de l'activité a globalement progressé sur l'année avec un quatrième trimestre particulièrement dynamique en croissance de 13%. Cette hausse de l'activité en dehors de la Suède s'explique par la croissance soutenue de Quantum et le retour à la croissance d'Admoove sur la fin de l'exercice. L'activité de social marketing Adpulse a continué de décroitre mais son poids relatif dans l'activité du groupe est désormais limité.

Le chiffre d'affaires s'élève à 24,8 millions d'euros et la marge brute à 11,9 millions d'euros (-0,6 million d'euros par rapport à l'exercice 2018).

Les coûts de personnel diminuent de 1,3 million d'euros pour s'établir à 7,8 millions d'euros. Les coûts d'achat externes ont été fortement réduits au deuxième semestre avec une baisse de -2,3 millions d'euros sur l'année. Ils s'élèvent à 4,1 millions d'euros au 31 décembre 2019.

L'EBITDA redevient ainsi positif à +0,1 million d'euros en progression de 3 millions d'euros par rapport à l'exercice 2018. La première application d'IFRS 16 impacte positivement l'EBITDA pour +0,4 million d'euros.

Les dotations aux amortissements diminuent de -1,1 million d'euros et le résultat opérationnel courant s'établit à -1,5 million d'euros contre -5,6 millions d'euros en 2018.

Les cessions de participation et notamment la participation dans HiMedia Deutschland a généré un produit non courant de 1,7 million qui permet au résultat opérationnel de redevenir positif à +0,1 million d'euros.

Après prise en compte du résultat financier et des charges d'impôts, le résultat net part du Groupe s'établit à -0,4 million d'euros alors qu'il était de -21,4 millions d'euros en 2018 (ce dernier ayant été marqué par la dépréciation du goodwill lié à la filiale suédoise notamment).

Perspectives

Le groupe a donc réussi en 2019 à stabiliser son activité et retrouver un équilibre d'exploitation grâce à une restructuration en profondeur. L'augmentation de capital intervenue en décembre 2019 lui permet de faire face à ses engagements financiers et de rééquilibrer son bilan dans un contexte d'exploitation assainie.

La crise sanitaire liée à l'épidémie du Covid19 a toutefois entrainé une très forte chute de son activité depuis le mois de mars 2020. Des mesures d'économie additionnelles et le recours au chômage partiel ont été décidées de façon à adapter la structure de coût d'AdUX à cet environnement exceptionnellement dégradé. La crise sanitaire devrait continuer à impacter l'activité du Groupe sur le reste de l'année 2020 mais le Groupe considère être en mesure de faire face aux échéances à venir dans les 12 prochains mois.

Les comptes annuels et consolidés qui ont été arrêtés par le conseil d'administration d'AdUX SA en date du 24 avril 2019, ont fait l'objet d'un audit et le rapport de certification sans réserve correspondant est en cours d'émission par les Commissaires aux comptes. Le rapport financier annuel portant sur les comptes clos au 31 décembre 2019 sera disponible dans les délais légaux sur le site internet de la Société à l'adresse www.adux.com à la rubrique "Investisseurs".

Prochaine communication financière : Chiffre d'affaires du premier trimestre 2020 le jeudi 28 mai 2020 après bourse.